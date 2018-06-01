Джонні Депп потрапив у ДТП в Росії

У четвер ввечері, 31 травня, у Санкт-Петербурзі автомобіль "Мерседес" з голлівудським актором Джонні Деппом потрапив у невелику аварію.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на "П'ятий канал".

Автомобіль з актором виїжджав із внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті, невдало увійшов в поворот і зачепив стіну. Після цього машина продовжила рух.

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До слова, напередодні група Hollywood Vampires, в якій разом з голлівудським актором грають Еліс Купер і Джо Перрі, дала концерт у Санкт-Петербурзі.

Зазначимо, що під час концерту гурту Hollywood Vampires трапився пікантний конфуз: прихильниці музикантів закидали сцену спідньою білизною. Ймовірно, причиною цього був захват від Джонні Деппа, який якраз виконував пісню.