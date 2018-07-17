14:59
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Джонні Депп завершив фінансовий конфлікт зі своїм менеджером через 25 мільйонів доларів

261 Читать новость на русском
Джонні Депп
Джонні Депп / GettyImages

Знаменитий голлівудський кіноактор Джонні Депп досяг згоди з компанією The Management Group, яка подала на нього в суд за порушення умов договору.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Читайте також: Джонні Деппа звинуватили в побитті чоловіка зі знімального майданчику

У січні 2017 року Депп звинуватив свого менеджера у розтраті мільйонів доларів без його дозволу. Актор подав до суду на компанію The Management Group і в якості компенсації він зажадав 25 мільйонів доларів. Компанія у відповідь подала зустрічний позов проти Деппа, що він сам винен у складнощах з грошима.

Крім того, адвокати Management Group також надали документи, які підтверджували багатомільйонні витрати актора. Зокрема, на дороге вино, будинки, прислугу, мистецтво, особисті літаки та інші предмети розкоші.

Джонні радий, що врегулював суперечку з The Management Group. Позов, поданий ним проти TMG, став доказом того, що Депп має намір робити рішучі дії для захисту своєї репутації, інтересів сім'ї та кар'єри,
– розповів адвокат актора Адам Вальдман.

Теги: LifeStyle Кіно Джонні Депп Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Так роблять всі: Гарві Вайнштейн дав перше інтерв'ю після секс-скандалу
сьогодні, 13:31 Так роблять всі: Гарві Вайнштейн дав перше інтерв'ю після секс-скандалу
772
Ви виглядали, як розкисла вермішель, – роздратований Шварценеггер звернувся до Трампа
сьогодні, 13:37 Ви виглядали, як розкисла вермішель, – роздратований Шварценеггер звернувся до Трампа
1866
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук