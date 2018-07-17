Джонні Депп завершив фінансовий конфлікт зі своїм менеджером через 25 мільйонів доларів

Знаменитий голлівудський кіноактор Джонні Депп досяг згоди з компанією The Management Group, яка подала на нього в суд за порушення умов договору.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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У січні 2017 року Депп звинуватив свого менеджера у розтраті мільйонів доларів без його дозволу. Актор подав до суду на компанію The Management Group і в якості компенсації він зажадав 25 мільйонів доларів. Компанія у відповідь подала зустрічний позов проти Деппа, що він сам винен у складнощах з грошима.

Крім того, адвокати Management Group також надали документи, які підтверджували багатомільйонні витрати актора. Зокрема, на дороге вино, будинки, прислугу, мистецтво, особисті літаки та інші предмети розкоші.

Джонні радий, що врегулював суперечку з The Management Group. Позов, поданий ним проти TMG, став доказом того, що Депп має намір робити рішучі дії для захисту своєї репутації, інтересів сім'ї та кар'єри,

– розповів адвокат актора Адам Вальдман.