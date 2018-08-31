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Джонні Депп збагатився на кілька мільйонів доларів: деталі

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Джонні Депп
Джонні Депп / Фото із соцмереж

Голлівудський актор Джонні Депп переживає не найкращі фінансові часи. Однак тепер знаменитість отримав можливість збагатитись – служителі Феміди зобов'язали його адвоката Джейка Блума виплатити мільйони доларів.

Джонні Депп – один із частих гостей американських судів, адже кількість позовів актора, які розглядались впродовж року, неможливо порахувати на пальцях двох рук. Однак тепер на одну судову справу в голлівудської зірки стане менше. 

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Як повідомляє The Hollywood Reporter, Джонні Депп виграв справу проти власного адвоката Джейка Блума, яка тягнулась з осені 2017 року. Юридичні баталії не вщухали, адже у заяві актора йшлося, що його юрист повинен повернути йому всі виплати, здійснені з початку їх співпраці. За 18 років роботи на Деппа ця сума перевищила кілька мільйонів доларів. 

За словами самого актора, причиною звернення до суду є те, що він з Джейком Блумом не заключав жодної письмової домовленості, а тільки усну. І хоч в Голлівуді це звична практика, Джонні Депп все ж вирішив випробувати долю та відсудити в адвоката його зароблені гроші. 

Варто зазначити, що шанси на перемогу актора в судовій справі були мізерними, адже його адвокат отримав плату за виконану роботу. Однак суддя Террі Грін несподівано вирішив створити прецедент в юридичній практиці. 

Не думаю, що існують окремі правила для шоу-бізнесу. Я вважаю, що ми зараз повинні створити прецедент, який назавжди змінить подібний звичай. Всі угоди повинні бути письмовими, щоб уникнути випадків, подібних тому, що ми розглядаємо зараз,
– зазначив Террі Грін. 

Згідно з постановою суду, Джейк Блум повинен виплатити Джонні Деппу чималеньку суму. Видання наразі не має інформації, скільки точно заборгував екс-адвокат, однак у ЗМІ підкреслюють, що це можуть бути кілька мільйонів доларів. 

Нагадаємо, що голлівудський актор Джонні Депп зізнався, що зараз перебуває у скрутному фінансовому становищі. Він витратив практично всі гроші, які заробив за роки своєї успішної кінокар'єри. Також стало відомо, що Джонні Депп може постати перед судом через погане ставлення до своїх охоронців та несплату їм зарплатні.

Теги: LifeStyle Джонні Депп Судді Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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