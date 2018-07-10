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Джонні Деппа звинуватили в побитті чоловіка зі знімального майданчику

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Джонні Деппа звинуватили в побитті чоловіка
Джонні Деппа звинуватили в побитті чоловіка / Instagram / @johnnydeppofficial

Голлівудський актор Джонні Депп останнім часом ніяк не "вилазить" зі скандалів, у які він потрапляв ще декілька місяців тому. Цього разу чоловік Грег Брукс заявив, що той його побив на знімальному майданчику фільму "Місто брехні".

Про це повідомляють на Associated Press.

Інцидент трапився в квітні минулого року, коли Грег дозволив собі критичні висловлювання щодо сцени, де грали друзі актора. Тоді Депп, за словами чоловіка, перебував в стані алкогольного сп’яніння та нарвався на бійку, використовуючи нецензурну лексику.

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Після цього втрутилися охоронці Деппа і відвели його. Брукса додав, що актор "зловмисно і сильно двічі вдарив його в грудну клітку", в результаті чого Брукс постраждав фізично і емоційно. Після того, як Грег пообіцяв не звертатися до суду, його звільнили зі знімального майданчика кінокартини. Зрештою чоловік наважився розібратися з кривдником.

Він хотів змусити позивача страждати від приниження. Алкогольне сп'яніння і запальність Деппа створили вороже, образливе і небезпечне робоче середовище,
– йдеться в судовому позові.

Представники Джонні Деппа цю ситуацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, що голлівудський актор Джонні Депп зізнався, що зараз перебуває у скрутному фінансовому становищі. Він витратив практично всі гроші, які заробив за роки своєї успішної кінокар'єри. Також стало відомо, що Джонні Депп може постати перед судом через погане ставлення до своїх охоронців та несплату зарплатні.

Теги: LifeStyle Кримінальні новини Скандал Джонні Депп Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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