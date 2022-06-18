Джонсону передали лист і фото 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 17 червня вчергове приїхав в Україну. Йому передали лист та фото 6-річного Іллі, якого вдалося евакуювати з Маріуполя.

Джонсон їхав до Києва потягом. В Укрзалізниці зазначили, що зраділи поверненню прем'єра в Україну.

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Джонсону передали лист хлопчика, якого евакуювали з Маріуполя

В Укрзалізниці розповіли, що Джонсон був одним з перших і найяскравіших пасажирів дипломатичних потягів. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським прем'єр Великої Британії завітав на виставку "Рятуючи майбутнє". Її присвятили мільйону дітей, відправлених залізницею до безпечних місць під час війни.

Залізничники скористалися нагодою та у відповідь на травневий лист пана Джонсона до всіх українських дітей передали йому лист і фото від 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя,

– розповіли в компанії.

Джонсону передали оригінал та переклад. Однак у потязі виявилося, що британський прем'єр вміє читати українською.

"Цінуємо наших союзників і забезпечуємо їм можливість відвідувати Київ у безпеці та з комфортом!" – підсумували в Укрзалізниці.

Дивіться фото, як Джонсон відвідував виставку "Рятуючи майбутнє" / Фото Укрзалізниці

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Що відомо про приїзд Джонсона

Джонсон раптово завітав до Києва 17 червня. Попередній раз він відвідав українську столицю у квітні. За інформацією Sky News, прем'єр мав поїхати на великий саміт в англійському місті Донкастер, але в останню мить відмовився.

Джонсон одразу ж зустрівся із Зеленським. Політики відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир та виставку знищеної військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі. Також Зеленський та Джонсон обговорили низку важливих питань, зокрема:

необхідність постачання важкої зброї та систем ППО,

фінансову та економічну підтримку,

гарантії безпеки для України,

необхідність компенсації Росією завданих збитків.

Британський прем'єр запевнив, що його країна продовжить надавати Україні озброєння та організовувати підготовку військових. Джонсон пропонує навчати по 10 тисяч українських солдатів кожні 120 днів.

Також прем'єр зауважив, що розуміє, чому українська влада та народ не хочуть йти на компроміси із загарбниками.

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