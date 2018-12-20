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      Джордж Буш 10 років листувався та таємно спонсорував чужу дитину з Філіппін: фотофакт

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      Джордж Буш 10 років таємно спонсорував чужу дитину з Філіппін
      Джордж Буш 10 років таємно спонсорував чужу дитину з Філіппін / edition.cnn.com

      41-й президент США Джордж Буш-старший, який нещодавно помер, роками листувався з хлопчиком Тімоті з Філіппін. Президент виступав його спонсором, він оплачував освіту, позакласні заняття, і навіть їжу дитини.

      Про це повідомляє CNN.

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      Відомо, що цю інформацію поширила християнська благодійна організація Compassion International, яка допомагає дітям з бідних сімей по всьому світу.

      сша джордж буш старший сша
      Довідка про хлопчика Тімоті//Фото: CNN

      Організація передала журналістам частину листів. Перший лист екс-президент США відправив семирічному Тімоті 24 січня 2002 року. Цікаво, що ідея підтримувати дитину виникла у Буша в 2001 році, коли він відвідав різдвяний концерт у Вашингтоні.

      джордж буш старший листи
      Лист до хлопчика Тімоті від Джорджа Буша-старшого//Фото: CNN
       

      Я старий чоловік, мені 77 років, але я люблю дітей. І хоча ми ніколи не зустрічалися, я вже тебе люблю,
      – написав Джордж Буш-старший.
       

      Крім того, сім'я Буша не змогла прокоментувати листи, однак представник офісу Буша-старшого Джим МакГрат підтвердив журналістам їхню справжність.

      Більше того, Тімоті так і не дізнався, хто був його спонсором, поки не вийшов з благодійної програми в 17 років.

      джордж буш старший листи
      Лист Тімоті до Джорджа Буша-старшого//Фото: CNN

      Дякую, що Ви не забуваєте про мене. Я добре, Бог такий добрий до нас,
      – написав хлопчик.

      сша джордж буш старший лист
      Хлопчик Тімоті надсилав для Буша-старшого малюнки//Фото: CNN

      Нагадаємо, що на 95-му році життя помер 41-й президент США Джордж Буш-старший, який обіймав цю посаду з 1989 по 1993 рік.

      Теги: Новини США Втрати Діти і неповнолітні Філіппіни благочинність
      Джерело: 24 Канал
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