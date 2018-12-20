Джордж Буш 10 років листувався та таємно спонсорував чужу дитину з Філіппін: фотофакт

41-й президент США Джордж Буш-старший, який нещодавно помер, роками листувався з хлопчиком Тімоті з Філіппін. Президент виступав його спонсором, він оплачував освіту, позакласні заняття, і навіть їжу дитини.

Про це повідомляє CNN.

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Відомо, що цю інформацію поширила християнська благодійна організація Compassion International, яка допомагає дітям з бідних сімей по всьому світу.



Довідка про хлопчика Тімоті//Фото: CNN

Організація передала журналістам частину листів. Перший лист екс-президент США відправив семирічному Тімоті 24 січня 2002 року. Цікаво, що ідея підтримувати дитину виникла у Буша в 2001 році, коли він відвідав різдвяний концерт у Вашингтоні.



Лист до хлопчика Тімоті від Джорджа Буша-старшого//Фото: CNN



Я старий чоловік, мені 77 років, але я люблю дітей. І хоча ми ніколи не зустрічалися, я вже тебе люблю,

– написав Джордж Буш-старший.



Крім того, сім'я Буша не змогла прокоментувати листи, однак представник офісу Буша-старшого Джим МакГрат підтвердив журналістам їхню справжність.

Більше того, Тімоті так і не дізнався, хто був його спонсором, поки не вийшов з благодійної програми в 17 років.



Лист Тімоті до Джорджа Буша-старшого//Фото: CNN

Дякую, що Ви не забуваєте про мене. Я добре, Бог такий добрий до нас,

– написав хлопчик.



Хлопчик Тімоті надсилав для Буша-старшого малюнки//Фото: CNN

Нагадаємо, що на 95-му році життя помер 41-й президент США Джордж Буш-старший, який обіймав цю посаду з 1989 по 1993 рік.