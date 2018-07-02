Джордж і Амаль Клуні переїхали жити на італійський острів: названо причину

Незрівнянне подружжя Джорджа та Амаль Клуні сьогодні проживає на італійському острові Сардинія разом зі своїми дітьми-двійнятами. Там сім’я проведе три місяці літа.

Про це повідомляють на Pop Sugar.

Одразу ж після весілля принца Гаррі та Меган Маркл подружжя Амаль та Джорджа відправилось на Сардинію, щоб провести там відпустку. Згодом пару знову побачили на острові і стало відомо, що там сім’я актора проведе все літо.

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За інформацією ЗМІ, таке рішення подружжя Клуні прийняло через роботу актора, оскільки Джордж зараз зайнятий на зйомках міні-серіалу "Catch 22", які відбуваються на Сардинії. Голлівудське подружжя проживає в комуні Порто-Сан-Паоло у двоповерховій віллі в районі H2O, що належать Еціо Марії Сімонеллі, наближеному до екс-президенту Італії Сільвіо Берлусконі. На території маєтку розташовані два басейни і тенісний корт.



Маєток Амаль і Джорджа Клуні



Маєток Амаль і Джорджа Клуні

Також вчора, 1 липня, Амаль і Джордж засвітились на виході з місцевого ресторану La Tavernetta. Для романтичної вечері Амаль обрала білу міні-сукню з чорною шнурівкою бренду Moschino. Джордж у свою чергу одягнув білі штани з натуральної тканини та чорну сорочку. В актора також можна побачити вуса, які він, схоже, відпустив через роль в телестрічці. Перебуваючи на італійському острові, пара помітно засмагла.



Амаль та Джордж Клуні на Сардинії