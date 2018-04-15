Джордж і Амаль Клуні сходили на побачення в Нью-Йорку: романтичні фото

Одна з найромантичніших пар Голлівуду – Джордж та Амаль Клуні, які в шлюбі перебувають 4 роки та мають спільних двійнят, не забувають підтримувати стосунки побаченнями та спільними відпустками.

Так, минулого вечора подружжя відвідало один з ресторанів Нью-Йорку, після чого відправились додому. Амаль для побачення обрала чарівне яскраво-жовте пальто і ботфорти тілесного кольору, в той час як Джордж обрав класичний сіро-блакитний костюм з чорною водолазкою.

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Джордж та Амаль Клуні

Пара виглядала просто неймовірно, але це й не дивно, – свого часу Джордж Клуні вважався справжнім секс-символом Голлівуду, а дружина Амаль і досі вражає своїм відчуттям стилю, незважаючи на досить сувору професію юриста.