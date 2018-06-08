Джордж Клуні та Амаль зачарували ніжними поцілунками на кінопремії: фото

Затятий холостяк Джордж Клуні, який у 2014 році одружився з юристом Амаль Аламуддін, не шкодує про свій вибір. Пара виглядає щасливо та не соромиться демонструвати свої почуття.

Після гарячого відпочинку в Італії Джордж Клуні та Амаль повернулись до звичного життя в Голлівуді. Так, подружжя з'явилось на 46-ій церемонії вручення кінопремії American Film Institute Life Achievement Award.

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Для світського заходу чарівна дружина актора вбрала розкішну сукню від Prada. Плаття ніжно-рожевого кольору мало стильну вишивку та чималий розріз на нозі. Амаль Клуні підібрала золотисті босоніжки та клатч до елегантного образу. Юрист завершила "лук" великими сережками з фіолетовим камінням, які виднілись з-під хвилястого волосся Амаль.

Допис, поширений Hollywood & Highland (@hollywoodandhighland) 7 Чер 2018 р. о 6:48 PDT

Допис, поширений IMAGES (@dawn_images) 8 Чер 2018 р. о 2:52 PDT

Під час світського заходу Джорджу Клуні вручили нагороду за акторську та режисерську роботу в Голлівуді. Після оголошення результатів Амаль Клуні підвелась зі своїм чоловік та, переповнена радістю, ніжно поцілувала його. Такий прояв щирих почуттів настільки сподобався учасникам кінопремії, що вони не стримали захоплення та привітали актора бурхливими оплесками.



Джордж Клуні з дружиною Амаль



Амаль Клуні ніжно поцілувала свого чоловіка



Поцілунок закоханого подружжя Клуні



Джордж Клуні отримав відзнаку на кінопремії

Поза лаштунками кінопремії пара також не приховувала свого захоплення один від одного. Журналісти зафіксували момент, коли Джордж та Амаль Клуні мило спілкувались, проявляючи ніжність та турботу.



Ідеальні стосунки Джорджа та Амаль Клуні