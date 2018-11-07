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      Джордж Клуні виставив на продаж свій мотоцикл: відома причина

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      Джордж Клуні продає свій мотоцикл
      Джордж Клуні продає свій мотоцикл / eBay

      Голлівудський актор Джордж Клуні вирішив розпрощатись зі своїм мотоциклом марки Harley Davidson. Знаменитість виставив його на продаж.

      Як повідомляє The Daily Mail, дружина актора, адвокат Амаль Клуні, наполягла на тому, щоб мотоцикл зник із їхнього гаража. Причиною такого радикального рішення стала аварія, в яку Джордж Клуні потрапив в Італії на початку липня. Тоді актор зіткнувся з Mercedes та влетів у лобове скло машини. Численні травми він загоював упродовж місяця. 

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      Після ДТП, в яку потрапив Джордж Клуні, його дружина Амаль сказала, що його поїздки на мотоциклі назавжди закінчилися,
      – йдеться в оголошенні про продаж.


      Джордж Клуні продає свій мотоцикл / The Daily Mail

      Наразі мотоцикл виставили на аукціоні eBay. Стартова ціна популярного лота становить 26 тисяч доларів. Відомо, що мотоцикл перейде в руки нового власника 15 листопада у Лос-Анджелесі.

      Кошти від продажу Harley Davidson Джордж Клуні вирішив віддати на благодійність. Актор обрав фонд Homes for Troops, який допомагає ветеранам, що пережили військові дії. Представники фонду анонсують, що мотоцикл матиме особливу відмітку від Джорджа Клун: актор залишить автограф на бензобаку. 

      Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Джордж Клуні Амаль Клуні Аукціон благочинність
      Джерело: 24 Канал
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