Джордж Клуні зізнався, як Амаль завоювала його серце

Голлівудський секс-символ Джордж Клуні раніше ніколи не відзначався великими успіхами в сімейному житті. Зараз чоловік чудово себе почуває, виховуючи двох дітей і розповідає, що завдяки Амаль Клуні його життя змінилось на краще.

Чоловік одружився на відомій юристці Амаль Клуні у 2014 році і минулого року вперше став батьком двійнят – Елли і Александра. Через кілька місяців після власного весілля він дав інтерв’ю виданню ETonline, яке раніше не публікувалось в мережі. У виданні Express повідомляють, що причин закохати в Амаль в Джорджа Клуні було багато.

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Вона дивовижна особистість, вона турботлива, вона – одна з найрозумніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав. А ще у неї відмінне почуття гумору. Я завжди дуже пишаюся нею, коли вона виступає з промовою в Європейському Суді з прав людини. Це дуже вражаюче,

– коментував своє одруження з жінкою голлівудський актор.

Він додав, що його серце підкорила не лише особлива харизматичність правозахисниці, а й чудове почуття стилю: "З того моменту, як я її зустрів, мене підкорило її ексцентричне, але прекрасне почуття стилю. Я люблю милуватися нею, тому що в неї чудовий смак.