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Джордж та Амаль Клуні відправились на відпочинок в Італію: яскраві фото

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Джордж та Амаль Клуні на відпочинку
Джордж та Амаль Клуні на відпочинку / Фото з вільних джерел

Популярний голлівудський актор Джордж Клуні та його чарівна дружина Амаль вирішили провести романтичний відпочинок в сонячній Італії. На березі Середземного моря пара насолоджується уїк-ендом, демонструючи сімейну ідилію.

Насичений графік актора не став на заваді романтичній відпустці зіркового подружжя. Джордж та Амаль Клуні обрали для цього сонячну та колоритну Італію. 

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Відомо, що зупинились закохані у маєтку актора на острові Сардинія. Однак насолоджуватись морськими краєвидами, що відкриваються з розкішної вілли, пара не має наміру. Джордж та Амаль Клуні активно проводять вільний час, відвідуючи ресторани та гасаючи на мопеді. 


Джорж та Амаль Клуні в Італії

На один із виходів чарівна правозахисниця вбрала розкішне плаття з яскравим принтом. Свій образ Амаль Клуні доповнила босоніжками на підборах та червоним клатчем. Розкішне волосся та макіяж завершили італійський "лук" знаменитого адвоката. 


Романтичні побачення подружжя Клуні

За інформацією The Daily Mail, подружжя проводить відпочинок без дітей. Своїх двійнят – Еллу та Александра – пара залишила вдома, тому на їх день народження, що був 6 червня, Джордж та Амаль приймали привітання в Італії. 


Джордж та Амаль Клуні на відпочинку

Теги: LifeStyle відпочинок Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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