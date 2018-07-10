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Джордж Клуні потрапив у ДТП в Італії: деталі

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Джордж Клуні потрапив у ДТП
Джордж Клуні потрапив у ДТП / dailymail.co.uk

Голлівудський актор Джордж Клуні потрапив у ДТП на італійському острові Сардинія. Після аварії його терміново госпіталізували до місцевого шпиталю.

Про це повідомляє The Daily Mail

Аварія трапилась у вівторок, 10 липня, на мальовничому острові Сардинія, що в Італії. Мопед Джорджа Клуні зіткнувся з автомобілем Mercedes неподалік готелю Ollastu. 

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Одразу після зіткнення актора доправили до шпиталю Івана та Павла, що в місті Ольбія. Слідом за Джорджом Клуні до госпіталю прибула його дружина Амаль, яка не була учасницею ДТП. За кілька годин обстеження зіркова пара покинула лікарню, сівши в авто з особистим водієм. 

За інформацією ЗМІ, винуватцем ДТП був водій Mercedes, який різко здійснив маневр на дорозі. Відтак Джордж Клуні не зміг уникнути зіткнення та, судячи з фото з місця автопригоди, влетів у лобове скло машини. Внаслідок аварії актор отримав травми тазу, рук та ніг. 


Фото з місця ДТП за участю Джорджа Клуні

Нагадаємо, що подружжя Джорджа та Амаль Клуні проживає на італійському острові Сардинія разом зі своїми дітьми-двійнятами. Там сім’я проведе щонайменше три місяці літа. Рішення про переїзд зіркове подружжя прийняло через роботу актор: Джордж зараз бере участь у зйомках міні-серіалу "Catch 22", які відбуваються на Сардинії. Голлівудське подружжя проживає в комуні Порто-Сан-Паоло у двоповерховій віллі в районі H2O.

Теги: LifeStyle Кіно Аварії та ДТП Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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