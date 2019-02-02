Джошуа домовився про бій з непереможним американцем: відомо дату

Чемпіон світу WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) проведе наступний бій проти американця Джаррелла Міллера (23-0-1, 20 КО).

Бій відбудеться 1 червня в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США). Офіційно про угоду повинні оголосити на наступному тижні, стверджує Ring TV.

Читайте також: Уайлдер та Ф'юрі домовилися про бій-реванш: дата та місце

Промоутеру Едді Хірну довелося скасувати запланований на 13 квітня бій Ентоні Джошуа на лондонському стадіоні "Уемблі", оскільки керівництво стадіону було зацікавлене в поєдинку Джошуа тільки проти трьох боксерів: Деонтея Уайлдера, Тайсона Ф'юрі або Ділліана Уайта.

Останнім боєм Джошуа залишається захист чемпіонських титулів у вересні минулого року, коли британець нокаутував росіянина Олександра Повєткіна.

Додамо, що за свою кар’єру Джошуа провів 22 поєдинки, у кожному з яких перемагав. Його суперник на прізвисько "Велика дитина" виходив на ринг 23 рази (22 перемоги і одна нічия).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram