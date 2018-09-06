Джошуа кинув виклик Уайлдеру та Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBО в суперважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що його поєдинки з володарем титулу WBC Деонтеєм Уайлдером і екс-чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі рано чи пізно відбудуться незалежно від результату їх найближчих боїв.

Джошуа заяивив, що вважає свою поразку в поєдинку проти Олександра Повєткіна практично неможливою.

Читайте також: Ф'юрі обізвав трьох відомих боксерів бомжами і відмовився з ними боксувати

"Припустимо, що в моєму поєдинку проти Повєткіна станеться найгірше. Вони все одно будуть хотіти бою зі мною, тому що всі ми – зірки боксу. Бій відбудеться незалежно від того, хто переможе. Якщо Уайлдер програє Ф'юрі, я все одно пізніше зустрінуся з Уайлдером. Те ж саме можна сказати і про Ф'юрі ", – передає слова Джошуа Allboxing.

Нагадаємо, що чемпіон світу з боксу в суперважкій категорії за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа захищатиме свої титули проти російського спортсмена Олександра Повєткіна. Поєдинок відбудеться у Лондоні, на знаменитому стадіоні "Уемблі" 22 вересня цього року.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24