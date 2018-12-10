Джошуа розраховує на бій з Уайлдером в квітні

Чемпіон світу за версією IBF, WBA, WBO, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа бажає вийти на ринг проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера вже в квітні наступного року.

WBC санкціонував якнайшвидший повторний поєдинок, проте сторона Ентоні Джошуа вважає, що це не гарантія організації бою. Промоутер Едді Хірн заявив, що Уайлдер сам може вирішити, з ким битися далі, а Джошуа – один з двох варіантів.

Читайте також: Наступним суперником Усика може стати Ентоні Джошуа: озвучено дату

Не думаю, що WBC в обов'язковому порядку змусить Уайлдера і Ф'юрі битися знову. Вони хочуть організувати другий бій, але необов'язково це робити в самий найближчий час. Якщо Уайлдер захоче битися з Ф'юрі, то буде битися з ним. Якщо ж захоче об'єднати пояси, то ми готові організувати бій з Джошуа. Джошуа прагне в квітні вийти на ринг проти Уайлдера,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, на минулих вихідних Фьюрі і Уайлдер провели між собою бій, який завершився внічию, а WBC зобов'язала боксерів провести реванш.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24