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      Джошуа розраховує на бій з Уайлдером в квітні

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      Джошуа хоче бій з Уайлдером
      Джошуа хоче бій з Уайлдером

      Чемпіон світу за версією IBF, WBA, WBO, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа бажає вийти на ринг проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера вже в квітні наступного року.

      WBC санкціонував якнайшвидший повторний поєдинок, проте сторона Ентоні Джошуа вважає, що це не гарантія організації бою. Промоутер Едді Хірн заявив, що Уайлдер сам може вирішити, з ким битися далі, а Джошуа – один з двох варіантів.

      Читайте також: Наступним суперником Усика може стати Ентоні Джошуа: озвучено дату

      Не думаю, що WBC в обов'язковому порядку змусить Уайлдера і Ф'юрі битися знову. Вони хочуть організувати другий бій, але необов'язково це робити в самий найближчий час. Якщо Уайлдер захоче битися з Ф'юрі, то буде битися з ним. Якщо ж захоче об'єднати пояси, то ми готові організувати бій з Джошуа. Джошуа прагне в квітні вийти на ринг проти Уайлдера,
      – сказав Хірн.

      Нагадаємо, на минулих вихідних Фьюрі і Уайлдер провели між собою бій, який завершився внічию, а WBC зобов'язала боксерів провести реванш.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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