Джуд Лоу розповів, чого очікувати від третього фільму про Шерлока Холмса

Голлівудський актор британського походження Джуд Лоу розповів, що очікувати прихильникам фільмів про Шерлока Холмса у третій частині франшизи.

Наразі талановитий режисер Гай Річі не дав офіційної згоди на зйомки нової частини популярного фільму "Шерлок Холмс". Та вже відомо, що головними героями кінострічки стануть актори Джуд Лоу та Роберт Дауні-молодший.

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Виконавець ролі доктора Ватсона розповів, чого очікувати від нової частини фільму про Шерлока Холмса, передає Entertainment Weekly.

"Ми продовжуватимемо історію франшизи. Як і минулого разу, в центрі сюжету буде залежність Шерлока і Ватсона один від одного. Так як пройшло багато років з виходу другої частини, ми хочемо обіграти це і в фільмі, зробивши акцент на тому, що вони давно не бачилися", – розповів Джуд Лоу.

Водночас Роберт Дауні-молодший показав, як готується до зйомок. саме він грає головну роль та перевтілюється у фільмі в легендарного Шерлока Холмса. Прем'єра кінострічки запланована на 2020 рік.