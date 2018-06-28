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22:53, 26 червня
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Джулія Робертс опублікувала перше фото в Instagram

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Джулія Робертс
Джулія Робертс / GettyImages

50-річна відома голлівудська акторка Джулія Робертс створила свою першу офіційну сторінку в соціальній мережі Instagram.

Актриса опублікувала своє перше фото, на якому вона сидить на траві з розпущеним волоссям у коротких шортах і в чорному светрі з написом "Любов".

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До світлини Джулія Робертс лаконічно написала "Привіт", Крім того, в описі сторінки є лише одне слово – "людина".

Зауважимо, що можливість коментування знімку Робертс відключена, тому шанувальники можуть лише ставити вподобання. Так, за один день жінка зібрала понад 260 тисяч підписників і 94 тисячі "лайків" під фото.

 

Hello️

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

 

Теги: LifeStyle Кіно Мережа Instagram
Джерело: 24 Канал
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