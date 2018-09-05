Джулія Робертс вперше виклала в Іnstagram фото з чоловіком
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Шлюб актриси Джулії Робертс і режисера Денні Модера можна назвати одним з найміцніших в Голлівуді – пара одружена вже 16 років. За цей час Джулія та Денні потрапляли в об'єктиви фотографів, але в соцмережах спільні фото ніхто з низ не публікував.
Джулія Робертс завела сторінку в Іnstagram не так давно – кілька місяців тому. Зірка публікує селфі і кадри з різних зйомок, але Денні на фотографіях не було.
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Але актриса виправила ситуацію і виклала романтичне фото з чоловіком. На знімку подружжя обнімається на березі океану.
"Спасибі тобі, літо! Ти зробив нас щасливими і сміливими", – написала Робертс.
Джерело: 24 Канал
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