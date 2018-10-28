Джулії Робертс – 51! П’ятірка цікавих фактів із життя акторки

Сьогодні, 28 жовтня, виповнюється 51 рік американській акторці Джулії Робертс. За свою майже тридцятирічну кінокар’єру зірка екранів здобула статус однієї з найвисокооплачуваніших актрис Голлівуду.

В день її народження LIFESTYLE24 пропонує вам п’ять незвичайних фактів із життя іменинниці.

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Усмішка Джулії Робертс та археологічна знахідка

Це сьогодні усмішка Джулії Робертс є візитною карткою акторки. Проте у школі за таку – від вуха до вуха, її називали жабеням. Мабуть, під час виходу у 1990 році фільму "Красуня", однокласники пошкодували про свої насмішки над дівчинкою, адже саме там уже доросла Джулія вперше постає перед глядачами, як актриса першого плану, вміло користуючись своїм козирем. Ще раз заговорити про фірмову усмішку Робертс змусила не чергова роль, а відкриття археологів. У 2004 році, на північному заході Болгарії, вони розкопали останки жінки, вік якої визначили у 9 тисяч років, і назвали їх "Джулія Робертс". Все завдяки ідеально збереженим зубам жительки кам’яного віку.

Перебірлива у ролях

Фільми, в яких знімалася Джулія Робертс, зібрали в прокаті рекордні 2,5 мільярда доларів. Чи то її талант настільки припав до душі режисерам і глядачам, а чи то відданість роботі самої Джулії, проте з таким заробітком вона впевнено носить статус однієї з найвисокооплачуваніших акторок Голлівуду. Ще один зі секретів таких високих статків – перебірливість зірки. Свого часу вона відмовилася від ролей у стрічках "Закоханий Шекспір", "Основний інстинкт", "Пропозиція" та "Бетмен і Робін", в яких головні ролі зіграли Гвінет Пелтроу, Ума Турман, Сандра Баллок та Шерон Стоун. Однак такий "відбір" не вплинув на нагороди, які вдалося отримати Робертс – а це, зокрема, "Золотий глобус" за ролі у "Красуні" та "Сталевих магноліях", а також "Оскар" (фільм "Ерін Брокович"). "У мене був період, коли потрібно було взяти тайм-аут. Протягом двох років я багато чого переосмислила, тому й відкидала пропозиції режисерів. Дивилася на сценарій і запитувала себе: чи підійде мені ця картина, а чи вона – повний відстій?" – зізнавалася актриса.

Фільм, який приніс "Оскара"

Це біографічна стрічка, заради якої Джулія Робертс навчилася писати правою рукою (з народження вона шульга) та не брила своїх пахв, фільм, завдяки якому акторка отримала 20 мільйонів доларів гонорару й посіла 31 перше місце у "Списку найвидатніших кіногероїв і кінозлодіїв століття" за рейтингом Американського Інституту Кіно. Там вона зіграла матір-одиночку та юристку-самоучку. Кіно користувалося у глядачів успіхом, зібравши в прокаті майже 260 мільйонів доларів, а його творцям (режисер Стівенг Содерберг) принесло п’ять номінацій на "Оскара".

Втікала з-під вінця в реальному житті

Динамічне життя акторське не стало перешкодою тому, щоби фанати Робертс обговорювали і її особистий фронт. Протягом своєї кар’єри вона зустрічалася з колегами по цеху, такими, як Метью Пері, Ліам Нільсон, Деніел Дей-Льюїс, Кіфер Сазерленд. З останнім справа дійшла до весілля, однак із газет Джулія дізналася про зраду нареченого й вирішила йому відімстити. За 4 дні до церемонії, коли всі запрошення гостям вже розіслали, вона заявила, що не йтиме заміж. Акторку навіть називали "вічною нареченою Голлівуду". Із 2004 року перебуває в шлюбі з кінооператором Даніелем Модером, разом пара виховує трьох дітей.

Мартін Лютер Кінг у житті Робертс

Батьки Джулії Робертс цікавилися акторством. У Декатурі (округ штату Джорджія), де на той час проживала сім’я, вони відкрили театральний гурток. Уроки там відвідували діти Мартіна Лютера Кінга. Оскільки фінансове становище батьків Джулії, яка народилася у 1967 році, вимагало кращого, то матір не могла оплатити лікарняний після пологів. Це, власне, зробив володар премії Миру, подякувавши так за увагу, яке сімейство Робертсів приділяло його чадам. Мабуть, таку допомогу Джулія Робертс компенсувала тим, що пожертвувала гроші на розробку ліків від синдрому Ретта – психоневрологічного захворювання, яке вражає дівчаток. У 2000 році про таких дітей актриса відзняла документальний фільм "Тихі ангели".

А які факти із життя Джулії Робертс знаєте ви? Що ще цікавого можете сказати про акторку? Діліться в коментарях.