Про те, що лисиця прибігла в метро, розповіли в місцевих телеграм-каналах 19 серпня зранку. У мережі опублікували відповідні відео.
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Боялась людей
На записі видно, як лисиця ходить на станції метро. Вона поводиться обережно. Коли тварина бачить, що її знімають, то насторожується.
Вона пробує ближче підійти до людей, принюхується. Проте згодом втікає в підземний перехід. У дописі зазначають, що лисиця безпечна, якщо вона втікає. Адже виходить, що вона боїться людей і нікого не вкусить. Тоді її не треба буде присипляти.
Як у метро Харкова гуляла лисиця: дивіться відео
Що відомо про лисиць
Хижа тварина родини псових. Вона переважно руда, але це залежить від географічного розташування. Тварина полює у відкритій місцевості: у гаю, в лісі, на пагорбах чи ярах.
Харчується понад 400 видами самих лише тварин, не кажучи про рослини. Ворогами лисиць є яструби, вовки, ведмеді, пуми. В Україні також поширений особливий вид – корсак, що занесений до Червоної книги