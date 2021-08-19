"Джунглі по-харківськи": на станцію метро в Харкові прибігла лисиця – відео з місця події

На станцію метро "Індустріальна" в Харкові прийшла лисиця. Побачивши людей, вона спочатку уважно придивилася, а потім втекла. У місцевих телеграмах цю подію назвали "джунглі по-харківськи".

Про те, що лисиця прибігла в метро, розповіли в місцевих телеграм-каналах 19 серпня зранку. У мережі опублікували відповідні відео.

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Боялась людей

На записі видно, як лисиця ходить на станції метро. Вона поводиться обережно. Коли тварина бачить, що її знімають, то насторожується.

Вона пробує ближче підійти до людей, принюхується. Проте згодом втікає в підземний перехід. У дописі зазначають, що лисиця безпечна, якщо вона втікає. Адже виходить, що вона боїться людей і нікого не вкусить. Тоді її не треба буде присипляти.

Як у метро Харкова гуляла лисиця: дивіться відео