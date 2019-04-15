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      Дзиґа, нора, черевик: 7 особняків, які вас точно здивують

      496 Читать новость на русском
      Топ-7 дивних особняків
      Топ-7 дивних особняків / Колаж 24 каналу

      Приватні житлові будинки – це особливий вид архітектури, де можна експериментувати з формою і наповненням. А Ви б хотіли жити у домі поміж скелями чи в особняку, який більше нагадує черевик.

      Нерухомість 24 зробила підбірку найдивніших особняків, про які точно не скажеш, що архітекторам забракло фантазії.

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      1. Будинок-камінь (Португалія)

      Незвичайний двоповерховий особняк Casa do Penedo у гірській місцевості Фефе буквально втиснули поміж двох валунів, які заміняють йому стіни.

      Будинок камінь Португалія
      Будинок-камінь у Португалії

      2. Дім у піску (США)

      Дюплекс – два практично ідентичні помешкання площею по 70 метрів квадратних кожен, був збудований у 1975 році архітектором Вільямом Морганом для оренди.

      Він проживав неподалік і не хотів, щоб новобудова закривала йому вид на океан, тому вирішив його буквально "поховати" у піщаній дюні.

      будинок дюна
      Дюплекс під землею у Каліфорнії 

      Інтер'єр підземного дюплекса: дивіться фото

       

      3. Будинок між скелями (Франція)

      Невеликий особняк на північному узбережжя Плугрескан у французькій Бретані був зведений ще у 1861 році. Його власник не боявся штормів і збудував будинок між двома скелями, які досі ідеально захищають його від вітрів.

      Будинок між скелями у Франції: дивіться фото

      4. Дім-нора (Швейцарія)

      Вілла площею 160 квадратів у швейцарській провінції Вальсе була збудована відносно нещодавно парою молодих архітекторів – нідерландцем Бьорном ом Мастенбруком (бюро SeARCH) та швейцарцем Крістіаном Мюллером.

      "Нора" складається із втопленого у землю бетонного еліпсоїда, в якому розташовані житлові приміщення та склад для гірськолижного спорядження.

      Дім-нора у Швейцарії: фото

      5.Будинок-дзиґа (Франція)

      Француз Ерік Вассе проміняв затишний сільський будинок на дивакувату конструкцію, яка за формою нагадує не то дзиґу, не то гігантський сонячний будинок.

      Будинок з промовистою назвою Heliodome на повну використовує енергію сонця для екологічно стійкого життя.

       

      6. Сталевий дім (Техас, США)

      Проект американського художник Роберта Бруно став працею всього його життя. Автор почав його будувати у 1973 у невеликому містечку на хребті Рансомського Каньйону і займався цим самотужки до самої смерті у 2008.

      Але втілити задумане до кінця йому не вдалось. Бруно не встиг встановити басейн, закінчити частину кімнат та зовнішнє облицювання 150-тонної будівлі з чорної сталі.

      Сталевий дім Роберта Бруто у Техасі: фото

      7. Будинок-черевик (Пенсильванія, США)

      Невеликий особняк у формі черевика є творінням 73-річного чоботаря Махлона Хейнса. Цей дім він збудував у 1949-му заради реклами для своєї взуттєвої компанії Haines Shoe Company.

      Поштову скриньку біля будинку теж зробили у формі черевика.

      Будинок-черевик у США: дивіться фото

       

      Нещодавно у Норвегії відкрили ресторан під водою, подивіться, чим особливий його інтер'єр.

       
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      Теги: Подорожі Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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