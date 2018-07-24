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Дзідзьо показав фото зі своєю мамою: неймовірна схожість

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Дзідзьо зі своєю мамою Галиною Янівною
Дзідзьо зі своєю мамою Галиною Янівною / Фото із соцмереж

Фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома показав, як виглядає його мама. Вокаліст вразив мережу неймовірною схожістю зі своєю ненькою.

Як відомо, співак Дзідзьо, менш відомий як Михайло Хома, має чудові стосунки зі своєю мамою. Галина Янівна підтримує свого сина та частенько робить для нього сюрпризи. Так, у 2017 році під час світового турне гурту DZIDZIO жінка прийшла на його концерт у Мадриді, чим неабияк потішила артиста. За словами самого співака, Галина Янівна тоді вперше побувала на його виступі. 

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Тепер же мама Дзідьзо вирішила підтримати талановитого сина на зйомках нової кінострічки. У ЗМІ припускають, що Галина Янівна дебютуватиме як акторка. Про це натякнув і сам співак. 

Моя мамуся. Прилетіла з Португалії на зйомки суперфільму,
– написав він. 

До допису Дзідзьо додав миле фото, на якому вони з мамою щасливо дивляться в камеру. Світлина просто приголомшила прихильників музиканта, адже зірка українського шоу-бізнесу та його мама дуже подібні. 

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Зазначимо, що нова кінострічка Дзідзьо вийде на телеекрани 25 жовтня. Фільм матиме назву "DZIDZIO Перший раз". Наразі Михайло Хома не коментує інформацію про дебют мами у великому кіно, однак глядачі вже очікують прем'єри кінострічки. 

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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