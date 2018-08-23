Дзідзьо приміряє роль ведучого у шоу Танці з зірками 2018: деталі
Талановитий співак і актор Дзідзьо, менш відомий як Михайло Хома, стане ведучим нового сезону "Танці з зірками".
У неділю, 26 серпня, в Україні відбудеться довгоочікувана прем'єра розважального шоу "Танці з зірками". Шоу покажуть на телеканалі 1+1 о 21:00. Відтак тисячі прихильників проекту з нетерпінням очікують на прямі ефіри та запеклу боротьбу зірок на паркеті.
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Зірковий склад шоу досі вражає. Так, у новому сезоні "Танців з зірками" візьме участь співак Дзідзьо, відомий своїм гумором та яскравими образами. Проте артист не вийде на паркет, а спробує свої сили в ролі ведучого.
Ведучим балкону стане популярний український артист Дзідзьо. Йому випав шанс першому дізнатись про всі емоції учасників після виступів на паркеті й почути їхні враження від оцінок суддів,
– розповіли представники шоу.
Окрім цього, відомо, що телеведучим шоу незмінно залишається Юрій Горбунов. Знаменитість вестиме перший прямий ефір "Танців з зірками" із ніжною та грайливою співачкою Тіною Кароль. Відбудеться прем'єра шоу вже у неділю, 26 серпня.