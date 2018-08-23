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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Дзідзьо приміряє роль ведучого у шоу Танці з зірками 2018: деталі

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Дзідзьо візьме участь у шоу "Танці з зірками 2018"
Дзідзьо візьме участь у шоу "Танці з зірками 2018" / Фото з вільних джерел

Талановитий співак і актор Дзідзьо, менш відомий як Михайло Хома, стане ведучим нового сезону "Танці з зірками".

У неділю, 26 серпня, в Україні відбудеться довгоочікувана прем'єра розважального шоу "Танці з зірками". Шоу покажуть на телеканалі 1+1 о 21:00. Відтак тисячі прихильників проекту з нетерпінням очікують на прямі ефіри та запеклу боротьбу зірок на паркеті. 

Читайте також: Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу

Зірковий склад шоу досі вражає. Так, у новому сезоні "Танців з зірками" візьме участь співак Дзідзьо, відомий своїм гумором та яскравими образами. Проте артист не вийде на паркет, а спробує свої сили в ролі ведучого. 

Ведучим балкону стане популярний український артист Дзідзьо. Йому випав шанс першому дізнатись про всі емоції учасників після виступів на паркеті й почути їхні враження від оцінок суддів,
– розповіли представники шоу. 

 

Окрім цього, відомо, що телеведучим шоу незмінно залишається Юрій Горбунов. Знаменитість вестиме перший прямий ефір "Танців з зірками" із ніжною та грайливою співачкою Тіною Кароль. Відбудеться прем'єра шоу вже у неділю, 26 серпня.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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