Дзундза, який на відео "хотів відс**ати поліцейським", потрапив до Мінсоцполітики
Джерело:Наказ Мінсоцполітики
Ростислав Дзундза, який у вересні пропонував інтим поліцейським, тепер працюватиме у Громадській раді при Мінсоцполітики. Відповідний наказ підписала міністерка Марина Лазебна 10 вересня.
Загалом до складу увійшли 35 представників інститутів громадянського суспільства. У Мінсоцполітики запевнили, що їх обирали шляхом рейтингового голосування на Установчих зборах 26 серпня.
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Серед цих 35 представників є і скандальний Ростислав Дзундза. Його пропозицію в інтимі поліцейським обговорювала вся країна ще 1 вересня.
Наказ про склад Громадської ради / Скриншот з сайту Мінсоцполітики
Що пропонував Дзундза правоохоронцям
- Він з'явився у центрі Києва у нетверезому стані. При зустрічі з поліцейськими чоловік запропонував їм інтимну послугу.
- Дзундза заявляв, що нічого поганого у цьому немає, адже "природа нагородила його любов'ю до чоловіків". Водночас запах жінок йому не подобається.
- Пізніше Дзундза прокоментував відео і сказав, що має право пропонувати повнолітнім людям все, що завгодно. Нетверезий стан пояснив тим, що "святкував 30-річчя Незалежності України".
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Для чого створили Громадську раду
35 представників Громадської ради займатимуться такими питаннями:
- налагодження ефективної взаємодії з громадськістю;
- забезпечення участі громадян в управлінні державними справами;
- врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики;
- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- попередження насильства в сім’ї.