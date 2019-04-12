Електронні гроші, підписи, квитки, а тепер ще й касові чеки. ДФС дозволила замість касових апаратів використовувати смартфони та планшети, які формуватимуть електронний чек. Таким чином Україна поступово стає більш технологічною. Як відхід від паперових чеків вплине на покупців та що змінить у роботі продавців – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Е-чек в Україні – що це таке і як працює

В Україні 107,6 тисяч підприємців використовують касові апарати (РРО) при здійсненні розрахункових операцій. Вартість одного такого апарату коливається від 5 до 20 тисяч гривень. Водночас, підприємці мають ще витрачатись на його обслуговування. Державна фіскальна служба внесла до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій вісім новітніх моделей, які дозволяють продавцю проводити розрахунки за допомогою смартфона чи планшета. Тож, завдяки спрощенню процедури й дозволу використовувати смартфон чи планшет, бізнес зможе позбутись паперової тяганини, заощадити час та гроші.

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Раніше була монополія на виробництво касових апаратів: їх могли виготовляти наближені до керівництва ДФС компанії. Заробляли гроші не лише на продажі, досить дорого коштувало їхнє самообслуговування. Найжорсткіші штрафи в ДФС були за порушення касових дисциплін. Коли ми перейдемо на електронні носії – це буде нормально,

– говорить економіст, голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Для використання новацій достатньо буде лише безкоштовно завантажити додаток у свій смартфон або відповідний софт. Вже розроблено програмне забезпечення для Windows та Android.

Оскільки чек буде формуватись у вигляді QR-коду, споживач зможе його отримати на е-пошту чи через SMS, Viber, WhatsApp.

І якщо звичайна реєстрація касового апарату займає приблизно 5 днів, то проект електронного чека робить її практично миттєвою.

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На думку експертів, автоматизація цих процедур покращить взаємодію між підприємцями і контролюючими органами. Незабаром електронні пристрої з’являться у багатьох продавців товарів, а розрахунки проводитимуть у безготівковій формі.

Наразі до проекту долучилось приблизно 200 суб’єктів підприємницької діяльності. За даними асоціації підприємців України, запровадження цієї системи дозволить представникам малого та середнього бізнесу зекономити приблизно 56 мільйонів гривень. Ще один плюс для підприємців – якщо розрахунок відбувається через електронну мережу, продавець отримує доступ до персональних даних своїх покупців. Адже чеки приходитимуть в електронному вигляді на різноманітні месенджери,

– зазначає голова ВГО "Споживча довіра" Олена Куликова.

Додатковий захист прав споживачів

Запровадження електронних чеків вигідно не лише бізнесу, а й споживачам, які зможуть отримати підтвердження оплати в зручний для себе спосіб.



В майбутньому чеки з магазину приходитимуть на е-пошту

Всі чеки генеруватимуться на одній платформі, власником якої буде Державна фіскальна служба. У випадку виникнення проблем з чеком, покупець зможе отримати потрібну інформацію через QR-код.

З одного боку у підприємців, які долучаться до цієї ініціативи, формується клієнтська база, тому вони можуть ефективніше працювати зі своїми потенційними покупцями: створювати програми лояльності, персоніфіковані пропозиції тощо. ДФС таким чином намагаються витягнути бізнес з тіні та поповнити державний бюджет. Якщо ця система в обов’язковому порядку буде впроваджуватись, особливо це стосується онлайн-магазинів, то вони можуть зменшити нелегальну торгівлю контрабандою,

– додає Олена Куликова.

Чеки, які поки що не захищають

Щоправда, на шляху запровадження новації можуть виникнути проблеми, передовсім це нестабільна робота системи.

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Традиційно може зависнути сервер ДФС. Такі проблеми бувають і зараз, коли подається звітність. Сервер банально може не впоратись із потоком запитів, через що підприємцю не приходить підтвердження про подачу звітності, що може призвести до штрафів.

Щодо мінусів. Зараз ця програма працює в тестовому режимі, тому якщо покупець купить товар, отримає е-чек і його не влаштує його якість, він не зможе звернутись за захистом своїх прав у Держпродспоживслужбу. Згідно з діючим законодавством, лише фіскальний чек зможе підтвердити оплату за товар чи послугу. Тому потрібно вносити правки в закон,

– наголошує Олена Куликова.

Виникатимуть труднощі у покупців з тими компаніями, які не бажають чесно працювати. Наразі вони просто не видають чеки, не будуть вони цього робити й із запровадженням їхнього електронного різновиду.



Новації, які можуть позбавити захисту старше покоління

Є багато питань як це відбуватиметься, але ми розуміємо – запровадження е-чеків не вплине на детінізацію економіки, якщо не буде зроблено інших кроків. Новація позбавить малий бізнес від додаткових витрат, але не сприятиме масштабному виходу бізнесу з тіні. Це лише одна з причин і не головна,

– каже Олексій Дорошенко.

Натомість, покупцям старшого віку така новація навряд чи сподобається. Адже у більшості літніх людей немає не те що смартфона, а й комп’ютера. У випадку запровадження повного переходу на е-чеки, покупці старшого віку та ті, у кого немає сучасних гаджетів, залишаться беззахисними.

Ця новація потрібна, адже вона позбавляє представників бізнесу необхідності купівлі та обслуговування касового апарату. Це вже досить великий крок назустріч бізнесу.