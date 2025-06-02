Азербайджан підпише угоди на розвідку газу та нафти зі світовими енергогігантами

Азербайджан збирається наростити видобуток газу. Для цього країна готує нову співпрацю з відомою американською та британською енергетичними компаніями.

Які угоди на розвідку газу та нафти готує Азербайджан

Державна енергетична компанія Азербайджану SOCAR найближчим часом підпише нові угоди про розвідку нафти й газу в країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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SOCAR співпрацюватиме з такими гігантами у сфері енергетики як американська Exxon Mobil і британською BP (British Petroleum). Однак деталі майбутніх угод в компанії не розкривають.

У понеділок, 2 червня, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна збирається до 2030 року збільшити експорт природного газу на 8 мільярдів кубометрів. Для цього зокрема використовуватимуть 5 новин родовищ. У 2024 році Азербайджан відправив на експорт 25 мільярдів кубометрів газу.

Що відомо про компанії Exxon Mobil та BP Exxon Mobil – найбільша приватна нафтова компанія в світі і одна з найбільших корпорацій в світі за розміром ринкової капіталізації. Штаб-квартира Exxon Mobil знаходиться у США, в штаті Нью-Йорк.



British Petroleum (BP) – нафтогазова, нафтохімічна та вугільна транснаціональна корпорація Великої Британії. Створена ще у 1909 році, штаб-квартира знаходиться в Лондоні.

Як Азербайджан співпрацює з Exxon Mobil і British Petroleum

Азербайджан вже доволі довго співпрацює з обома компаніями. British Petroleum працює на території країни ще і 1992 року. Вона є оператором на головних каспійських проєктах:

нафтогазовому родовищі Азері – Чираг – Гюнешлі;

газовому проєкті Шах-Деніз;

трубопроводі Баку – Тбілісі – Джейхан.

Exxon Mobil – одна з 13 компаній, що у 1994 році підписали контракт на розробку в Азербайджані родовищ газу Азері – Чираг – Гюнешлі. Вартість того контракту склала 10 мільярдів доларів.

Варто знати! За інформацією Міністерства енергетики США, об’єм доведених запасів нафти в Азербайджані складає 7 мільярдів барелів, а природного газу – 1,7 трильйона кубометрів.