Які вклади у березні будуть найпопулярнішими для заощадження

У перший тиждень березня чимало залежатиме від рішення Монетарного комітету НБУ щодо депозитної траєкторії. Очікується, що період збільшення ставок за гривневими вкладами продовжиться, а найбільш привабливими для потенційних вкладників залишаться вклади на 6 – 9 місяців.

Чи можуть зрости ставки за депозитами

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що наступного тижня важливим для прогнозу ситуація з депозитами стане засідання Монетарного комітету НБУ.

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За словами Замотаєва, зміни можуть відбутися відповідно до інфляції та її тиску на економіку. Є припущення, що регулятор підніме ставку до 15%, або до 15,5%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Відтак, НБУ може і відкоригувати дзеркально ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами до 17,5 – 18%, а ставку за кредитами рефінансування – до 18 – 18,5%.

Банкір нагадує, що дохідність депозитів формується переважно на основі ставки за 3-місними депсертифікатами. Саме тому припускається, що буде незначна корекція ставок за гривневими вкладами в межах 0,50 – 1 відсоткового пункту.

В окремих випадках для потенційних вкладників банки можуть запропонувати додаткові бонуси в розмірі 0,50 – 1,50 відсоткового пункта, зокрема на вклади від 6 до 9 місяців,

– додає Замотаєв.

Які є прогнози щодо збільшення ставок

Ставки за ультракороткими вкладами на термін від 3 місяців до 6 місяців можуть збільшитися в середньому до 11,5 – 12% річних,

на термін можуть збільшитися в середньому до 11,5 – 12% річних, Середні ставки за вкладами від 9 місяців до 1 року потенційно складуть 12,5 – 13% річних,

потенційно складуть 12,5 – 13% річних, Ставки на довготривалі депозитні вклади терміном від 1 року до 2,5 років можуть зрости в середньому до 15% річних.

Водночас за словами Дмитра Замотаєва, не всі вклади можуть бути цікавими потенційним вкладникам. Особливо йдеться про ультракороткі вклади, адже ставка дохідності не покриватиме рівень інфляції разом зі збільшеним оподаткуванням.

Але потенційно громадян можуть зацікавити вклади від 6 місяців до 9 місяців, а також довготривалі депозити. Раніше ми вже розповідали, що у потенційних вкладників з'явився вибір, на який термін покласти кошти, адже ставки за цими видами вкладів будуть більш-менш тотожними,

– зауважив банкір.

Зауважте! Не є виключенням, що в разі скорочення інфляції не виключено, що НБУ застосує реверсний підхід і поволі знижуватиме облікову ставку та ставку за 3-місячними вкладами.