Депозитна гонка: які вклади дають зараз найбільший дохід

Зараз у сегменті гривневих вкладів триває "високий сезон", адже ставки за всіма видами депозитів помітно зросли. Отже, триває період помірного зростання кількості вкладів й ситуація є доволі оптимістичною.

Який дохід від ставок

Як розповів для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, середні ставки за вкладами 3 – 6 місяців, 9 – 12 місяців та на термін від 1 року на сьогодні складають 13 – 13,5% річних.

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Водночас найбільша середня дохідність фіксується на вклади терміном 6 – 9 місяців – 13,5 – 14,5% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Разом з тим такі показники є середніми. Частина банків готова запропонувати потенційним вкладникам більш вигідні умови: залежно від терміну депозиту, "на старті" громадяни можуть отримати додатковий відсотковий бонус у розмірі від 0,5 відсоткового пункту до 1,5 відсоткового пункту.

Попри те, що зараз триває період помірного зростання кількості вкладів, ці темпи не є значні – вони не перевищують 1 – 2% порівняно з початком року.

Що впливатиме на депозити

За словами Замотаєва, людей хвилює стан невизначеності через перебіг війни та зовнішньою економічною нестабільністю внаслідок запровадження американських мит.

Утім, вплив нової економічної політики США на українську економіку не є визначальним: за підсумками 2024 року експорт до США склав всього 2,2%,

– каже банкір.

Факторами впливу є також питання щодо настання перемир'я, на яких умовах це буде, рівень інфляції та ситуація на валютному ринку. Однак усе це змушує перейматися людей тим, що ще не настало і чого фактично немає.

На мій погляд, це психологічна модель, яка може змінюватися залежно від поточних обставин. Загалом же ситуація в сегменті депозитів є досить оптимістичною,

– пояснює пан Дмитро.

Зауважте! У другій половині року очікується, що інфляція в Україні поволі "стухатиме", а це означає відповідні монетарні зміни. За більш міцної гривні ставки за вкладами також можуть знизитися.