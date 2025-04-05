Україна збільшила експорт товарів на 4,5% у березні

У березні 2025 року обсяги українського експорту зросли на 4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склали 3,62 мільярда доларів. У порівнянні з лютим поточного року експорт зріс ще помітніше — на 18%.

Як змінився експорт України

Після зниження показників у січні та лютому, в березні експорт продемонстрував позитивну динаміку, передає 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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Основними чинниками зростання експорту стали активні поставки аграрної продукції, залізної руди та металургійної продукції.

За попередніми підрахунками, загальний обсяг експорту за перший квартал 2025 року становить близько 9,9 мільярда доларів. Для порівняння, за весь минулий рік цей показник перевищив 10 мільярдів доларів. Дані щодо імпорту товарів у березні наразі не оприлюднені.

Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка зазначає, що попри зниження фізичної ваги українського експорту, збільшується його грошова вартість.

Тарас Качка Заступник міністра економіки та торговий представник України Так в березні минулого року ми експортували майже 11,9 млн тонн, а в березні цього року – 9,98 мільйона тонн. Таким чином поступово зростає частка товарів з більшою доданою вартістю, а це значить, що українська переробна промисловість успішно долає перешкоди у своєму розвитку внаслідок війни й виходить на зовнішні ринки.

Що найбільше експортувала Україна в березні 2025 року

За даними Міністерства економіки, у березні Україна найбільше експортувала такі товари (за вартістю):

Кукурудза – 514,4 мільйона доларів (2,4 мільйона тонн);

Соняшникова, сафлорова або бавовняна олія – 503 мільйона доларів (441 тисячу тонн);

Пшениця – 253,9 мільйона доларів (1,1 мільйона тонн);

Залізна руда та концентрати – 238,4 мільйона доларів (2,9 мільйона тонн);

Соєві боби – 150,2 мільйона доларів (369,2 тисячі тонн);

Ізольовані проводи – 124,6 мільйона доларів (6,5 тисячі тонн);

Чавун – 118,9 мільйона доларів (300,9 тисячі тонн).

Основні країни, куди експортували українську продукцію у березні: