Bitcoin обігнав Ethereum за кількістю активних користувачів

Ще з кінця серпня почала прослідковуватися тенденція у Ethereum до зниження, тоді як Bitcoin продовжував поступово зростати за кількістю активних адрес. Досить цікаво те, що BTC продовжує набирати обертів попри те, що він є у більшості випадків транзакційним рівнем, який забезпечує однорангову передачу.

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Попри це Ethereum лідирує за кількістю щоденно оброблюваних криптовалютних операцій. Наприклад 15 вересня, система опрацювала приблизно 1 мільйон транзакцій, що на 400 тисяч більше ніж біткойн. Уже 18 вересня ця цифра зросла до 2,3 мільйона транзакцій.

Зверніть увагу! Щоденна кількість транзакцій — важливий показник, який використовується для аналізу рівня залученості та стану публічних блокчейнів.

За останніх 18 місяців активність на ринку криптовалют впала через падіння цін на активи. Наприклад Ethereum впав з 5 тисяч до 1,5 тисячі доларів за монету.

Україна посіла 5 місце за рівнем прийняття криптоактивів

Перша п'ятірка лідерів по рівню прийняття криптоактивів виглядає так:

Індія;

Нігерія;

В'єтнам;

США;

Україна.

Також ми посіли 3 місце за якістю централізованого обслуговування. Проте найгірші показники ми продемонстрували з DeFi-сегментом й обсягами торгів на P2P-біржах, відповідно ми посіли 10 та 11 місця.

Нам вдалося обігнати: Філіппіни, Індонезію, Пакистан, Таїланд, Бразилію тощо.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.