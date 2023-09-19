Bitcoin обігнав Ethereum за кількістю активних користувачів
Ще з кінця серпня почала прослідковуватися тенденція у Ethereum до зниження, тоді як Bitcoin продовжував поступово зростати за кількістю активних адрес. Досить цікаво те, що BTC продовжує набирати обертів попри те, що він є у більшості випадків транзакційним рівнем, який забезпечує однорангову передачу.
Читайте також За неправильне трактування закону: корейський біткойн-кредитор судитиметься з регуляторами
Попри це Ethereum лідирує за кількістю щоденно оброблюваних криптовалютних операцій. Наприклад 15 вересня, система опрацювала приблизно 1 мільйон транзакцій, що на 400 тисяч більше ніж біткойн. Уже 18 вересня ця цифра зросла до 2,3 мільйона транзакцій.
За останніх 18 місяців активність на ринку криптовалют впала через падіння цін на активи. Наприклад Ethereum впав з 5 тисяч до 1,5 тисячі доларів за монету.
Україна посіла 5 місце за рівнем прийняття криптоактивів
Перша п'ятірка лідерів по рівню прийняття криптоактивів виглядає так:
- Індія;
- Нігерія;
- В'єтнам;
- США;
- Україна.
Також ми посіли 3 місце за якістю централізованого обслуговування. Проте найгірші показники ми продемонстрували з DeFi-сегментом й обсягами торгів на P2P-біржах, відповідно ми посіли 10 та 11 місця.
Нам вдалося обігнати: Філіппіни, Індонезію, Пакистан, Таїланд, Бразилію тощо.