Компанії скуповують біткойни на мільярди доларів після стрімкого зростання ціни

Біткойн досягнув рекордної ціни, тому компанії масово скуповують криптовалюту. Одна з медіакомпаній планує залучити для цього 2,5 мільярда доларів.

Чому масово скуповують біткойн

За останній місяць біткойн зріс на 50% і минулого тижня досяг рекордної ціни – 111 965 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Стрімке зростання ціни викликало хвилю запуску компаній, які продають акції та облігації з метою накопичення великих резервів криптовалюти. Зокрема, медіакомпанія, пов’язана з родиною Дональда Трампа, підтвердила плани залучити 2,5 мільярда доларів для купівлі криптовалют.

Кількість публічних компаній, які тримають біткойн, зросла з 89 на початку квітня до 113, згідно з даними. Загалом вони володіють понад 800 000 біткойнів на суму близько 88 мільярдів доларів.

Багато з них намагаються повторити успіх компанії Strategy (раніше MicroStrategy), яка вже володіє 580 000 біткойнів і має ринкову капіталізацію понад 100 мільярдів доларів.

Зростання цін на біткойн частково пов’язане з лояльнішим ставленням адміністрації Трампа до криптовалют. Криптовалютні компанії сподіваються, що хвиля покупок зробить його ще більш дефіцитним, адже його загальна кількість обмежена у 21 мільйонів токенів. Ринкова вартість компаній, які беруть участь у крипто-проєктах, стрімко зростає.

Чому подорожчав біткойн

Відомо, що під час ранкових торгів у Азії 22 травня біткойн сягнув нового максимуму. Причини здорожчання такі:

зростання вартості крипти може бути пов'язане з просуванням у Сенаті США законопроєкту про регулювання так званих стейблкоїнів (ухвалення такого рішення має збільшити правову визначеність на крипторинку);

високий попит від компанії Strategy Майкла Сейлора;

значна активність інших вагомих цифрових активів.

Це повільне, але стабільне просування до нових історичних максимумів. Попит на BTC з боку SPAC і PIPE-угод не вичерпується, що проявляється у преміях на спотові ціни на Coinbase

– повідомляє глобальний співкерівник напрямку ринків у FalconX Ltd Джошуа Лім.

Своєю чергою аналітик IG Тоні Сайкамора наголошує, що теперішнє зростання є лише початком Він нагадав про те, що у січні біткойн "падав" до 75 тисяч доларів.