Яка ціна біткойна

На момент написання матеріалу, вартість біткойна становить трішки більше, аніж 77 тисяч доларів за монету, що свідчить про спад вартості, передає 24 Канал з посиланням на TraidingView.

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У ніч з неділі, 6 квітня, на понеділок, 7 квітня, вартість найвідомішої криптовалюти в світі втратила майже 6% вартості менш ніж за добу й становила 78 539 доларів. А за даними Bloomberg, ціна подекуди опускалася навіть нижче аніж 75 тисяч доларів вперше з 7 листопада 2024 року.

Крім того, істотне падіння продемонстрував ще й Ethereum. За останню добу криптовалюта впала нижче за позначку 1 600 доларів.

Такий суттєвий спад пояснюють збільшенням макроекономічної напруженості внаслідок введення тарифів США – за перші два дні після анонсу тарифів втрати на фондовому ринку США перевищили 5,4 трильйона доларів.

Зауважте! Станом на 06:00 ранку 7 квітня в Нью-Йорку біткойн торгувався за 76 600 доларів, а ефір – за 1 493 долари.