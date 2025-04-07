Курс біткойна: чому криптовалюта переживає падіння

З неділі, 6 квітня, курс біткойна почав дешевшати. Таким чином, лише за останню добу валюта втратила майже 6%. Ефір також показує спад вартості. Таку ситуацію пов'язують з негативним впливом на фондовий ринок тарифів Трампа.

Яка ціна біткойна

На момент написання матеріалу, вартість біткойна становить трішки більше, аніж 77 тисяч доларів за монету, що свідчить про спад вартості, передає 24 Канал з посиланням на TraidingView.

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У ніч з неділі, 6 квітня, на понеділок, 7 квітня, вартість найвідомішої криптовалюти в світі втратила майже 6% вартості менш ніж за добу й становила 78 539 доларів. А за даними Bloomberg, ціна подекуди опускалася навіть нижче аніж 75 тисяч доларів вперше з 7 листопада 2024 року.

Крім того, істотне падіння продемонстрував ще й Ethereum. За останню добу криптовалюта впала нижче за позначку 1 600 доларів.

Такий суттєвий спад пояснюють збільшенням макроекономічної напруженості внаслідок введення тарифів США – за перші два дні після анонсу тарифів втрати на фондовому ринку США перевищили 5,4 трильйона доларів.

Зауважте! Станом на 06:00 ранку 7 квітня в Нью-Йорку біткойн торгувався за 76 600 доларів, а ефір – за 1 493 долари.