Біткойн дорожчає на тлі інавгурації Трампа

Станом на 10:00 біткойн коштував 107,8 тисячі доларів, що еквівалентно 4,54 мільйонам гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на CryptoPotato.

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17 грудня Дональд Трамп представив власну монету-мем, а вже 19 січня майбутня перша леді Меланія Трамп випустила свою криптовалюту, що призвело до падіння курсу біткойна нижче 100 тисяч доларів.

Цікаво! Наразі ринкова капіталізація біткойна перевищує 2,1 трильйона доларів, що ставить його на сьоме місце серед найбільших активів у світі.

За рік біткойн подорожчав удвічі

У 2024 році вартість біткойна зросла більш ніж удвічі. Це сталося після схвалення регулятором США біржових фондів, прив’язаних до його спотової ціни. Аналітики прогнозують, що біткойн і далі дорожчатиме. Цьому сприяє оптимізм щодо можливого послаблення регуляцій із поверненням Дональда Трампа до президентства.

У грудні криптовалюта досягла історичного максимуму в 108 315 доларів, але згодом знизилася на 3,2%, коли інвестори почали фіксувати прибутки. Станом на 1 січня ціна біткойна зменшилася на 0,2%, до 93 518 доларів.

Зауважте! З середини грудня з біржових фондів, що торгують біткойнами, було виведено 1,8 мільярда доларів. Менші криптовалюти, такі як ефір і догекоін, намагаються утримати свої позиції.