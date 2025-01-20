Британець роками судився за біткойни, викинуті у смітник: що вирішив суд

Британець Джеймс Гауеллс кілька років намагався відсудити дозвіл на пошуки жорсткого диска, який містив біткойни. Носій даних був випадково викинутий на сміттєзвалище у 2013 році, коли вартість криптовалюти ще не була значною.

Біткойни на смітнику

У 2013 році чоловік втратив жорсткий диск, де було близько 8 000 біткойнів на суму понад 750 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Дізнавшись, яку цінність має втрачена криптовалюта, він звернувся до міської влади з проханням дозволити розкопати сміттєзвалище для пошуку диска. Однак, адміністрація відмовила, посилаючись на екологічні та фінансові ризики.

Джеймс Гауеллс, якого журналісти називають одним із перших майнерів криптовалюти, видобув біткойни ще у 2009 році. Тоді він залишив жорсткий диск із цифровою валютою, але забув про неї.

Цікаво! Згодом він випадково пролив каву на комп'ютер, розібрав пристрій, продав деякі його компоненти, а диск залишив для зберігання. Однак, через кілька років, не підозрюючи про майбутню цінність даних, чоловік випадково викинув "вінчестер" у сміття.

Суди за розкопки

Упродовж років британець неодноразово звертався до міської влади з проханням дозволити пошуки втраченої криптовалюти. Однак отримав відмову, оскільки за законом жорсткий диск тепер належить власнику сміттєзвалища, а розкопки там заборонені через екологічні норми.

Чому влада не дає дозвіл Щоб домогтися дозволу на розкопки або отримати компенсацію в розмірі 495 мільйонів фунтів стерлінгів, Гауеллс подав позов до суду. ЗМІ повідомляють, що чоловік навіть пропонував міській владі 10% від отриманих коштів, якщо він знайде диск і продасть криптовалюту. Місцева влада просила суд відхилити позов, аргументуючи це тим, що пропозиція нагадує "підкуп ради". Суд підтримав їхню позицію, залишивши позов без задоволення.

До речі! Обсяг сміттєзвалища, де чоловік шукає диск, перевищує 1,4 мільйона тонн. Попри це, Джеймс Гауеллс стверджує, що вже зміг визначити приблизне місце розташування свого жорсткого диска і пропонує обмежити обстеження до 100 тисяч тонн відходів.