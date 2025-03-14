Як буде змінюватись вартість ліків в Україні

Президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій зауважує, що на вартість ліків впливає багато чинників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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За словами Багрія, необхідно враховувати такі фактори:

логістика;

війна;

вартість сировини;

стабільність енергопостачання;

маркетингові договори і так далі.

Петро Багрій Президент асоціації "Виробники ліків України" Зараз іде робота над наступними приблизно 200 – 250 позиціями препаратів, найменувань, на які також буде знижена ціна. Вона не буде знижена на всі 30% – щось буде на 30%, щось на 40%, щось на 20%, це вже ринкова ситуація визначає.

Багрій зауважує, що, станом на тепер, на українському ринку 118 ліцензій на виробництво ліків.

Конкуренція у нас надзвичайно висока в цьому сегменті. Що стосується дистрибуції, є понад 350 ліцензій на оптову діяльність в Україні, але реально на ринку два дистриб'ютори володіють 80% ринку,

– каже Багрій.

Зверніть увагу! Президент асоціації вказує, що аналіз націнок дистрибʼюторів демонструє їх перебування в середньому на рівні 10 – 12%.

Питання в тому, що є боротьба за доступ на полицю. Оскільки фармацевтичний ринок генеричний, виробники випускають одну і ту саму діючу речовину, однакову продукцію, вони борються за полицю в цій аптеці. Тут вже так звані маркетингові договори: щоб потрапити туди (в аптеку – 24 Канал), треба заплатити, і відповідно, це призводить до зростання ціни,

– наголошує Багрій.

Як каже Багрій, приблизно 75 – 80% ринку займає 5 аптечних мереж. Між ними і відбувається найбільша конкуренція.

Нагадаємо! В Україні уже подешевшало приблизно 100 ліків.