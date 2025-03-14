В Україні може подешевшати ще більш як 200 ліків
- В Україні планується здешевшання приблизно 250 ліків.
- На вартість ліків впливають такі фактори, як логістика, війна, вартість сировини, стабільність енергопостачання та маркетингові договори.
Зараз планується здешевшання ще приблизно 250 ліків. Те, наскільки буде знижена ціна, визначатиметься для кожного препарату окремо.
Як буде змінюватись вартість ліків в Україні
Президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій зауважує, що на вартість ліків впливає багато чинників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Читайте також Екскерівників великої німецької компанії судитимуть: як це пов'язано з окупованим Кримом
За словами Багрія, необхідно враховувати такі фактори:
- логістика;
- війна;
- вартість сировини;
- стабільність енергопостачання;
- маркетингові договори і так далі.
Зараз іде робота над наступними приблизно 200 – 250 позиціями препаратів, найменувань, на які також буде знижена ціна. Вона не буде знижена на всі 30% – щось буде на 30%, щось на 40%, щось на 20%, це вже ринкова ситуація визначає.
Багрій зауважує, що, станом на тепер, на українському ринку 118 ліцензій на виробництво ліків.
Конкуренція у нас надзвичайно висока в цьому сегменті. Що стосується дистрибуції, є понад 350 ліцензій на оптову діяльність в Україні, але реально на ринку два дистриб'ютори володіють 80% ринку,
– каже Багрій.
Зверніть увагу! Президент асоціації вказує, що аналіз націнок дистрибʼюторів демонструє їх перебування в середньому на рівні 10 – 12%.
Питання в тому, що є боротьба за доступ на полицю. Оскільки фармацевтичний ринок генеричний, виробники випускають одну і ту саму діючу речовину, однакову продукцію, вони борються за полицю в цій аптеці. Тут вже так звані маркетингові договори: щоб потрапити туди (в аптеку – 24 Канал), треба заплатити, і відповідно, це призводить до зростання ціни,
– наголошує Багрій.
Як каже Багрій, приблизно 75 – 80% ринку займає 5 аптечних мереж. Між ними і відбувається найбільша конкуренція.
Нагадаємо! В Україні уже подешевшало приблизно 100 ліків.