Кількість танкерів у російському порту росте через санкції

Зокрема 10 січня адміністрація Байдена ввела санкції проти 161 нафтового танкера та важливих трейдерів і страхових компаній, залучених до російської експортної програми, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Ф'ючерси на нафту різко зросли. Причиною є те, що ринок оцінював наслідки цього рішення для постачання.

Станом на зараз біля російського тихоокеанського порту простоюють дев’ять нафтових танкерів. Так у звичайний час тут перебуває лише кілька суден. Крім того, ще 11 танкерів або прямують до порту, або нещодавно залишили його.

Історично відомо, що санкції США завдають серйозного удару по танкерам, які транспортують російську нафту. Трейдери й судновласники, які відстежують експорт із порту, вважають, що у разі значного впливу санкцій на Козьміно Москва може зіткнутися з дефіцитом суден,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Видання зазначає, що трейдери уважно шукають будь-які ознаки перебоїв у постачанні російської сирої нафти та пального. Обсяги цього експорту були на рівні з Саудівською Аравією як найбільшою морською експортною програмою у світі торік.

Робота з санкційними вантажами

Однак ще до санкцій, запроваджених 10 січня, китайський порт Шаньдун попередив компанії про обережність у роботі з "санкційними" вантажами. Ба більше, декілька азійських трейдерів заявили, що вважають можливим уникнення чорного списку покупцями в цьому регіоні.

Водночас високопосадовець в Індії попередив, що санкціоновані танкери будуть заблоковані.

Важливо! Заборона не поширюється на вантажі, зібрані до 10 січня і доставлені до 12 березня.

До чого може призвести дефіцит суден

За даними аналізу Bloomberg, з грудня 2024 року до 10 січня 2025 року експорт ESPO підтримували 27 танкерів. Зокрема дефіцит суден може:

сповільнити завантаження й експорт із Козьміно;

змусити Москву обмежити постачання.

Єдиним танкером, проти якого були введені санкції США і який пізніше завантажив вантаж ESPO, став "Лі Бай". Він залишається на якорі біля Козьміно після завершення завантаження в суботу,

– пише видання.

Санкціонований "Залив Байкал" прийняв вантаж нафти марки Sakhalin Blend із проєкту "Сахалін-2" 11 січня. Він завершив розвантаження в Ляньюньгані в неділю, що може свідчити про порушення санкцій.

Водночас інші танкери можуть поспішати до Козьміно, щоб допомогти розв'язувати логістичну проблему.

Цікаво! Минулого тижня "Бхілва" повернула назад в Індійському океані й прямує до протоки Малакка після того, як коротко вказала своєю метою Козьміно.