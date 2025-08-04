Що відбувається з бензином у Росії?

Причинами є низькі внутрішні запаси, піковий сезонний попит і ремонтні роботи на нафтопереробних заводах, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Заборона, яка була запроваджена в понеділок і має тривати до 31 серпня, спрямована на стабілізацію внутрішнього ринку та запобігання соціально чутливому зростанню цін на пальне,

– зазначили у матеріалі.

Однак трейдери вважають, що цього буде недостатньо для збалансування ринку. Річ у тім, що обсяги експорту бензину значно менші за внутрішнє споживання і навіть повне перенаправлення цих обсягів на внутрішній ринок не зможе задовольнити попит.

Зверніть увагу! Очікується, що державні регулятори змусять нафтокомпанії збільшити продажі на внутрішньому ринку та відкласти заплановані ремонти заводів.

Зокрема цього року приватні мережі автозаправок не створили достатніх запасів пального для покриття високого літнього попиту. Це пов’язано зі стрибком процентних ставок до 20%, що зробило позики для закупівлі пального заздалегідь занадто дорогими.

Зараз виробництво бензину перебуває на нормальному для літа рівні. Продажі також відповідають очікуванням. Але приватним трейдерам бракує запасів,

– зазначив представник великої нафтової компанії.

Часті затримки авіарейсів у російських аеропортах також призвели до зростання споживання бензину. Причиною є те, що пасажири пересідають на власні авто.

Зауважте! На думку учасників ринку та галузевих експертів, дефіцит бензину, ймовірно, триватиме до вересня. Ціни можуть знизитися у жовтні, коли ремонти на НПЗ завершаться, а сезонний попит зменшиться.