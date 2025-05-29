Коли декрет зараховується до страхового стажу

Під час народження дитини жінка може оформити відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Вона триває 126 календарних днів і повністю зараховується до страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами складається з двох частин – 70 днів до пологів і 56 після. Щоб її отримати жінка має подати роботодавцю довідку про тимчасову непридатність, отриману у лікаря.

У деяких випадках декрет у зв’язку з вагітністю та пологами може тривати довше – до 140 і навіть 180 днів. Відпустку подовжують за умови:

ускладнень під час пологів;

народження двох і більше дітей.

Важливо! Допомогу під час декрету у зв’язку з пологами жінці виплачує Фонд соціального страхування у розмірі 100 % від середньої заробітної плати.

Коли декрет може не враховуватися до стажу

Окрім декрету через пологи, жінка має право на відпустку по догляду за дитиною. Її надають одразу після завершення першої, тобто на 57 день після пологів. Триває така відпустка до досягнення дитиною трьох років. У цей час жінці не виплачують заробітну плату.

Період відпустки по догляду за дитиною до трьох років зараховують до страхового стажу для непрацюючих жінок. Це стосується періоду до 2004 року. Якщо жінка працювала, то страховий стаж їй зарахують по записах у трудовій книжці, а відомості про дітей враховувати не будуть.

Декретна відпустка після 2004 року зараховується по-іншому. У ці роки беруться до уваги насамперед страхові внески. До страхового стажу жінки зарахують:

періоди, коли жінка працювала і підприємство сплачувало за неї страхові внески до Пенсійного фонду;

час, коли жінка отримувала допомогу з догляду за дитиною до трьох років, якщо це підтверджено у реєстрі застрахованих осіб.

Варто знати! У випадку, коли жінка певний час не працювала і народила дитину, то декрет врахують у загальний страховий стаж, але не більше трьох років. Для цього необхідно подати до Пенсійного фонду свідоцтво про народження дитини.