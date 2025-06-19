Чого очікувати від депозитних ставок

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу повідомив, що вже 24 липня на наступному засіданні монетарного комітету НБУ можуть відбутися певні зміни.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібної бізнесу Глобал Банку Ми припускаємо, що регулятор може синхронно знизити і облікову ставку і ставку за депсертифікатами на 0,5 в.п. (до 15% і 18,5% відповідно). Це означатиме, що в депозитному сегменті розпочнеться новий тренд на поступове зниження дохідності за гривневими вкладами. Тобто у громадян фактично залишився місяць для того, щоб розмістити кошти за максимальними ставками.

Зараз середні ставки дохідності залежно від терміну вкладу, варіюються від 13% до 14,5% річних. При цьому максимальний дохід можна отримати, розмістивши кошти на термін 6-9 місяців та 1 рік. Саме на ці види депозитів фіксуються найбільші ставки, що можуть сягати 17% річних.

Коли ставки почнуть знижуватися

За словами Дмитра Замотаєва, зараз у банківському секторі триває активна "боротьба" за вкладників, однак акценти поступово зміщуються. Якщо ще кілька тижнів тому деякі установи були готові стимулювати клієнтів разовими бонусами за відкриття депозитів, то нині фокус конкуренції зміщується в бік нематеріальних переваг і вигод.

Йдеться про якість клієнтського сервісу, функціональності мобільних застосунків, зручності обслуговування, а також гнучкості депозитних продуктів у питаннях поповнення вкладу, дострокового зняття коштів тощо.

Тому, на думку експерта, за всіма ознаками добігає кінця період найвищих ставок за депозитами. Розвиток економіки, приборкана інфляція спонукатиме регулятора до більшої лояльності у питанні зміцнення гривні. Відтак можна очікувати, що ближче до кінця літа ставки за гривневими вкладами та кредитами почнуть поволі знижуватися.