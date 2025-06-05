Якою буде ситуація на ринку

Як розповів для 24 Каналу Дмитро Замотаєв, попередні очікування ринку свідчили про те, що облікова ставка залишиться без змін, що відповідно не спонукатиме банки до перегляду політики залучення вкладів населення.

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Залежно від строку вкладу, середня дохідність варіюватиметься в межах 13 – 14,5% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На тлі поступового зниження інфляційного тиску такі ставки виглядають досить привабливо – тим більше, що ризики стрімкого знецінення гривні наразі відсутні.

Замотаєв додає, що найбільш привабливими, як і раніше, залишатимуться депозити на термін від пів року до 9 місяців, а також на один рік. Річ у тім, що саме ці строки банки пропонують найвищі відсотки.

Крім того, ще можна буде натрапити на так звані бонусні програми – надбавки до основної ставки на рівні 1 – 1,5 відсоткових пункта. Завдяки бонусам, в окремих випадках можна зафіксувати прибутковість на рівні до 16% річних,

– каже банкір.

Що з валютними депозитами

Відомо, що валютні депозити, як і раніше, не викликають у потенційних вкладників особливого "захоплення", адже їхня дохідність в перерахунку на гривню не перекриває інфляцію.

Зауважте! Наразі можна говорити, що середні ставки за доларовими вкладами наближаються до 1,3 – 1% річних, а за євровими – до 1 – 0,8% річних.

Втім особливого відтоку клієнтів не спостерігатиметься. Наразі валютні вклади – це механізм диверсифікувати ризики, тобто клієнти часто використовують їх для можливості збереження лише частини статків.