Гривневі депозити: чому вам варто забути про заощадження у доларах

В останній тиждень вересня чогось суттєвого в сегменті гривневих депозитів очікувати не варто. Серед валютних депозитів загальні зміни також будуть малопомітними:

У які валюті тримати збереження

Попри те, що зниження облікової ставки на 2 відсоткові пункти до 20% фактично "провокує" комерційні банки до досить активного та швидкого зниження ставок. Банкір Дмитро Замотаєв вважає, що потенційні клієнти вже були підготовлені до таких змін, повідомляє 24 Канал.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Зниження ставок почалося аж ніяк не "вчора". Власне липневе зниження облікової ставки з 25% до 22% запустило процес до зміни тренду: після тривалого зростання відсотків за гривневими вкладами вони почали повільно знижуватися.

Розуміємо, що розмір облікової ставки – це фактичний індикатор економічних процесів в країні, тому її зниження лише підкріплює загальну позитивну економічну динаміку. Макропрогноз НБУ є досить оптимістичним: до кінця року ВВП країни може зрости до 3%, а сповільнення інфляції складає 8,6%, тобто в середньому менш як 0,7% на місяць.

Замотаєв виділяє такі показники депозитів станом на кінець вересня:

за останні 2 – 3 місяці на ринку спостерігається поступове зниження ставок за гривневими вкладами в середньому на 3 – 5%, при цьому зростання ставок за валютними депозитами склало 1,5 – 1,8% річних;

середні ставки за вкладами у нацвалюті терміном від 3 до 6 місяців тяжітимуть до 15% річних, від 9 до 12 місяців знижуватимуться до рівня 14 – 15% річних;

прибуток гривневих депозитів з урахуванням інфляційних ризиків складає від 4% до 5%;

Вірогідно зростатиме популярність гривневих вкладів від 3 до 6 місяців, їхня кількість сягатиме до 60 – 65% від загальної кількості нових депозитів. Це пояснюється невеликим терміном і гарантованим "чистим" прибуток.

Валютні ставки на кінець вересня:

середні ставки за доларовими депозитами складають 2,3 – 2,5%, вкладення у євро сягатимуть 2% річних;

максимальні ставки за доларовими вкладами – до 3 – 3,3% річних, якщо йдеться про євро – 2,5% річних.

Схоже на те, що більшість банків, які розраховують активно розвивати валютні депозити вже переглянули дохідність своїх депозитних програм. Звісно, ринку депозитів може бути властивим певний період інерції, коли деякі гравці ринку ще можуть запропонувати більш привабливі умови для нових клієнтів.

– наголошує Замотаєв

Загальна ситуація в сегменті банківських депозитів залишиться майже без змін: відсотки за гривневими вкладами надалі знижуватимуться, банки знову сконцентруються на розвитку програм з терміном розміщення від 3 до 6 місяців, а ставки за валютними вкладами повільно зростатимуть.