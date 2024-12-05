Які вклади залишаються популярними серед українців

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв спрогнозував, що зміни ставок за вкладами є малоймовірними й вони відбуватимуться лише в контексті акційних пропозицій з додаванням 0,5 – 1% до наявних базових ставок.

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Крім того, як і раніше, найбільш популярними залишатимуться 2 типи вкладів:

ультракороткі (від 3 місяців) із середніми ставками 9,5 – 10% річних,

із середніми ставками 9,5 – 10% річних, вклади на термін від 1 року із середньою дохідністю в 13% річних.

Наразі кількість нових гривневих вкладників, що відкривають ультракороткі та довготривалі вклади розподілена майже порівну.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Однак мотиви у всіх різні: ультракороткі вклади цікавлять переважно тих громадян, хто хоче убезпечити на нетривалий час свої заощадження від знецінення, а також використати депозит, як своєрідний "сейф". На фоні інфляції, яка в кінці року "підскочила" до 10%, а також "суцільна невідомість" зими мотивують частину громадян подбати про власні заощадження.

Водночас ті ж, хто зацікавлені в розміщенні коштів на більш тривалий термін, послуговуються бажанням не лише зберегти кошти від інфляції, а ще отримати певний пасивний прибуток, який до слова наразі не перевищує 3%.

Розуміємо, що цей показник досить мінливий і залежатиме інфляції впродовж дії вкладу,

– додає Замотаєв.

Зверніть увагу! За підсумками банкіра Замотаєв, наступного тижня ситуація в сегменті депозитів залишатиметься динамічною в плані залучення нових клієнтів, однак навряд чи ставки за гривневими вкладами суттєво змінюватимуться, окрім акційних пропозицій.