У Росії знизилися доходи від експорту нафти

Зокрема вони були 4 мільярди доларів нижчими за рівень травня 2024 року, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Експорт нафти та нафтопродуктів з Росії у травні скоротився на 0,23 мільйона барелів на добу – до 7,3 мільйона барелів на добу. Це на 0,38 мільйона барелів менше, ніж у травні 2024 року.

Водночас відвантаження російської нафти у травні 2025 року залишалися на рівні попереднього місяця – 4,7 мільйона барелів на добу. Але це на 0,02 мільйона барелів на добу менше, ніж рік тому,

– зазначили російські медіа.

Зверніть увагу! Експорт нафтопродуктів у травні 2025 року зменшився у порівнянні з квітнем на 0,2 мільйона барелів на добу, а в річному вимірі – на 0,1 мільйона барелів, до 2,6 мільйона барелів на добу.