Акції індійських виробників ліків просіли після заяви Трампа

Акції індійських фармкомпаній обвалилися, після того як Дональд Трамп пообіцяв суттєве зниження цін на рецептурні препарати. За його словами, це допоможе заощадити "трильйони доларів".

Що сталося з акціями індійських виробників ліків

Після цієї заяви індекс Nifty 50 зріс на 2,5%, тоді як фармацевтичні акції переважно знизились, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Sun Pharma втратила 4,6%, Biocon – майже 3%, Divi's Laboratories і Lupin – по 2%, а Zydus Life і Cipla – по 0,7%. Акції NIPHARM впали на 1,6%.

Зниження викликане побоюваннями щодо майбутніх доходів на ринку США, який забезпечує близько третини індійського експорту ліків. У минулому фінансовому році цей експорт сягнув близько 9 мільярдів доларів, показавши приріст у 16%.

Що за пост написав Трамп

Президент США Дональд Трамп заінтригував ЗМІ та громадськість анонсом "найважливішого поста, що коли-небудь публікував".

За словами Трампа, американські споживачі роками платили у 5-10 разів більше за ті ж самі медикаменти, що й громадяни інших країн, хоча препарати виготовляють одні й ті ж компанії. Він заявив, що демократи не могли цього зробити багато років.

Тому я радий оголосити, що завтра вранці у Білому домі о 9:00 ранку я підпишу один із найважливіших указів в історії нашої країни Ціни на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати будуть ЗНИЖЕНІ майже миттєво на 30 – 80%,

– заявив Трамп.

При цьому він зазначив, що ціни на ліки в інших країнах зростуть, нібито через "вирівнювання глобального фармацевтичного ринку".

Він також додав, що підписання указу дозволить знизити витрати на охорону здоров’я американських громадян до безпрецедентних рівнів і заощадити "трильйони доларів".