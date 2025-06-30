Які виплати при народженні дитини

Виплати за народження дитини у 2025 році залишилися незмінними у порівнянні з попередніми роками. Розмір виплат складає 41 280 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Дія".

Дивіться також Аліменти на двох дітей – який розмір виплат передбачається у 2025 році

Допомога при народженні дитини виплачується частинами:

10 320 гривень – одразу після народження дитини;

решта суми (30 60 гривень) – до 3 років – рівними частинами по 860 гривень протягом 36 місяців.

Важливо! Сума виплат при народженні дитини не залежить від того, перший це малюк у сім’ї, другий чи третій.

Як отримати допомогу при народженні дитини

Виплати на новонародженого має право оформити один з його батьків, опікун чи законний представник.

Для цього знадобляться свідоцтво про народження дитини, паспорт та ідентифікаційний код заявника:

Документи можна подати до місцевого ЦНАПу;

Звернутися із заявою про допомогу до органів соціального захисту;

Також є можливість самостійно оформити заявку на порталі Дія.

Варто знати! Заявку на допомогу необхідно подати у перші 12 місяців після народження дитини. Виплатять її на банківський рахунок, вказаний у заяві.

Кому можуть відмовити в виплатах

Відмовити у виплатах новоспеченим батькам можуть у тому разі, якщо вони подадуть неповний пакет документів для їх оформлення. Окрім того, не виплачуватимуть допомогу:

особам, які були позбавлені батьківських прав;

батькам, які відмовилися від виховання дитини;

отримувачам, які використовують гроші не за цільовим призначенням, тобто не на догляд за дитиною;

опікунам у разі припинення опіки.

Слід знати! Допомогу також припиняють виплачувати у разі смерті новонародженого або отримувача виплат.