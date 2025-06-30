Які виплати при народженні дитини
Виплати за народження дитини у 2025 році залишилися незмінними у порівнянні з попередніми роками. Розмір виплат складає 41 280 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Дія".
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Допомога при народженні дитини виплачується частинами:
- 10 320 гривень – одразу після народження дитини;
- решта суми (30 60 гривень) – до 3 років – рівними частинами по 860 гривень протягом 36 місяців.
Важливо! Сума виплат при народженні дитини не залежить від того, перший це малюк у сім’ї, другий чи третій.
Як отримати допомогу при народженні дитини
Виплати на новонародженого має право оформити один з його батьків, опікун чи законний представник.
Для цього знадобляться свідоцтво про народження дитини, паспорт та ідентифікаційний код заявника:
- Документи можна подати до місцевого ЦНАПу;
- Звернутися із заявою про допомогу до органів соціального захисту;
- Також є можливість самостійно оформити заявку на порталі Дія.
Варто знати! Заявку на допомогу необхідно подати у перші 12 місяців після народження дитини. Виплатять її на банківський рахунок, вказаний у заяві.
Кому можуть відмовити в виплатах
Відмовити у виплатах новоспеченим батькам можуть у тому разі, якщо вони подадуть неповний пакет документів для їх оформлення. Окрім того, не виплачуватимуть допомогу:
- особам, які були позбавлені батьківських прав;
- батькам, які відмовилися від виховання дитини;
- отримувачам, які використовують гроші не за цільовим призначенням, тобто не на догляд за дитиною;
- опікунам у разі припинення опіки.
Слід знати! Допомогу також припиняють виплачувати у разі смерті новонародженого або отримувача виплат.