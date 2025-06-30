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Економіка Соцвиплати Яку допомогу при народженні дитини платять у 2025 році
30 червня, 19:16
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Яку допомогу при народженні дитини платять у 2025 році

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Виплати при народженні дитини у 2025 році складають 41 280 гривень, які виплачуються частинами: 10 320 гривень одразу та 860 гривень щомісяця до 3 років.
  • Виплати можуть бути відмовлені, якщо документи не повні, заявник був позбавлений батьківських прав або використовує гроші не за призначенням.

В Україні держава виплачує спеціальну допомогу при народженні дитини. Ці виплати призначені, щоб фінансового підтримати батьків у догляді за новонародженим.

Які виплати при народженні дитини 

Виплати за народження дитини у 2025 році залишилися незмінними у порівнянні з попередніми роками. Розмір виплат складає 41 280 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Дія"

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Допомога при народженні дитини виплачується частинами:

  • 10 320 гривень – одразу після народження дитини;
  • решта суми (30 60 гривень) – до 3 років – рівними частинами по 860 гривень протягом 36 місяців. 

Важливо! Сума виплат при народженні дитини не залежить від того, перший це малюк у сім’ї, другий чи третій. 

Як отримати допомогу при народженні дитини

Виплати на новонародженого має право оформити один з його батьків, опікун чи законний представник. 

Для цього знадобляться свідоцтво про народження дитини, паспорт та ідентифікаційний код заявника:

  • Документи можна подати до місцевого ЦНАПу;
  • Звернутися із заявою про допомогу до органів соціального захисту;
  • Також є можливість самостійно оформити заявку на порталі Дія. 

Варто знати! Заявку на допомогу необхідно подати у перші 12 місяців після народження дитини. Виплатять її на банківський рахунок, вказаний у заяві. 

Кому можуть відмовити в виплатах 

Відмовити у виплатах новоспеченим батькам можуть у тому разі, якщо вони подадуть неповний пакет документів для їх оформлення. Окрім того, не виплачуватимуть допомогу:

  • особам, які були позбавлені батьківських прав;
  • батькам, які відмовилися від виховання дитини;
  • отримувачам, які використовують гроші не за цільовим призначенням, тобто не на догляд за дитиною;
  • опікунам у разі припинення опіки.

Слід знати! Допомогу також припиняють виплачувати у разі смерті новонародженого або отримувача виплат.  